Белый дом: Потолок цен, согласованный Евросоюзом, не даст России «наживаться на нефтяном рынке»

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, 2 декабря, заявил, что Соединенные Штаты приветствуют согласование в ЕС потолка цен на нефть из России, – сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, Кирби заявил следующее: «Мы приветствуем прогресс, которого наши партнеры из ЕС добились по этому вопросу. Потолок цен поможет ограничить возможность России наживаться на нефтяном рынке».

Ранее сегодня СМИ сообщили, что постпреды стран ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне в $60 за баррель. Решение вступит в силу после публикации соответствующего документа в Официальном журнале Евросоюза, предположительно в понедельник, 5 декабря.

Вашингтон, Иван Бабурин

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