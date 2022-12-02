Урсула фон дер Ляйен заявила, что «потолок цен» на нефть позволит значительно сократить доходы России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 2 декабря, заявила, что «потолок цен» на поставляемую морем нефть из России будет регулируемыми и значительно сократит доходы России, – сообщают СМИ.

Фон дер Ляйен, в частности, сказала: «Сегодня ЕС, G7 и другие глобальные партнеры договорились установить потолок цен на поставляемую морем российскую нефть. Лимит, имеет три цели. Первое – он усиливает эффект наших санкций. Второе – он еще уменьшит доходы России. И в-третьих, в то же время он стабилизирует глобальные рынки энергии, поскольку он даст возможность операторам Евросоюза продавать и транспортировать некоторые объемы российской нефти в третьи страны, когда она продана по цене ниже лимита. Со временем этот лимит будет регулироваться».

«В странах Евросоюза с 5 декабря начнет действовать запрет на импорт российской морской нефти», – напомнила также глава ЕК.

Ранее сегодня страны Евросоюза согласовали «потолок цен» на российскую нефть на уровне $60 за баррель, это решение должен утвердить Совет ЕС в субботу, 3 декабря.

Брюссель, Иван Бабурин

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