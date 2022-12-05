В Белом доме считают, что потолок цен на российскую нефть поможет сдержать Москву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге в понедельник, 5 декабря, заявил, что Соединенные Штаты Америки считают, что потолок цен на российскую нефть поможет ограничить доходы Москвы, но это не повлияет на мировые цены, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби также сказал: «Мы не считаем, что это (потолок цен,– прим.ред.) окажет какое-либо влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе. Механизм предполагает возможность корректировки максимальной цены по мере необходимости. Мы уверены в том, что мера в отношении российской нефти не окажет долгосрочного воздействия на мировые цены на сырье».

Напомним, на прошлой неделе страны G7 согласовали введение с 5 декабря максимальной цены на поставляемую морским транспортом российскую нефть в $60 за баррель.

Вашингтон, Иван Бабурин

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