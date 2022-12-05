В Черноморских проливах образовалась пробка из нефтяных танкеров

У берегов Турции в проливах в Босфор и Дарданеллы в понедельник, 5 декабря, после начала действия ограничений цен на российскую нефть и из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании собралась пробка из 19 нефтяных танкеров, – сообщает The Financial Times.

Издание со ссылкой на нефтетрейдеров и посредников и отслеживающие суда сервисы пишет, что в понедельник, как минимум 19 нефтеналивных танкеров ожидали перехода через турецкие воды у проливов Босфор и Дарданеллы.

«Ожидающие у берегов Турции нефтяные танкеры являются первым показателем того, что введение ограничений цен на нефть из России может привести к подрыву поставок нефти по всему миру. Российские страховые компании предоставили письменные подтверждения турецким властям для обеспечения безопасного прохода судов через воды страны. Застрявшие суда, предположительно, являются танкерами со страховками от западных компаний», – сообщил источник The Financial Times.

Следует напомнить, что Анкара с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, теперь турецкая сторона требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

Кроме того, с понедельника, 5 декабря, вступил в силу, принятый Евросоюзом и странами Большой семерки ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель на российскую нефть, перевозимую морским транспортом.

Анкара, Иван Бабурин

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