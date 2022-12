Британский профсоюз транспортников будет бастовать в Рождество

Генеральный секретарь Союза железнодорожных, морских и транспортных рабочих Великобритании RMT (The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) Мик Линч в понедельник, 5 декабря, заявил, что профсоюз намерен провести забастовки с 18.00 24-го до 05.59 27-го декабря, – сообщают СМИ со ссылкой на сайт RMT.



В сообщении на сайте профсоюза также говорится, что все забастовки, запланированные на 13, 14, 16 и 17 декабря, будут проходить в соответствии с планом.

Мик Линч, заявил, что профсоюз был вынужден пойти на этот шаг из-за непримиримости работодателей в вопросе улучшения условий труда. В частности, глава профсоюза сказал: «Мы по-прежнему открыты для переговоров, чтобы решить вопросы, но мы не поддадимся давлению со стороны работодателей и правительства в ущерб нашим интересам».



Ранее, Линч говорил, что RMT отклонил предложение железнодорожных компаний о повышении заработной платы на 4% в 2023 и 2024 годах, поскольку инфляция в Соединенном королевстве составляет около 11%.

Со своей стороны, группа Rail Delivery Group, стремящаяся остановить забастовку сообщила, что 6 декабря состоится еще одна встреча с профсоюзом.

Следует отметить, согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, в стране в июле текущего года инфляция достигла 40-летнего максимума и составила 10,1%, а к октябрю выросла до 11,1%, что стало рекордным за 41 год показателем.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»