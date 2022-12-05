Белый дом назвал ценовой потолок на российскую нефть «шагом вперед»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга в понедельник, 5 декабря, заявила, что введение предельной стоимости на закупку российской нефти это «шаг вперед», – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Карин Жан-Пьер сказала: «Мы считаем, что речь идет о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, наших союзников и партнеров. Мы считаем, что это шаг вперед».

Что касается реакции Москвы на введение потолка цен на морские перевозки российской нефти, пресс-секретарь Белого дома заявила, что администрация США этому не удивлена.

Отвечая на вопрос о том, как в Белом доме оценивают реакцию Москвы на данный шаг, Карин Жан-Пьер заявила: «Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакцией и таким заявлениям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Мы считаем, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны».

«Данный ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи «черного золота», – сказала на брифинге официальный представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»