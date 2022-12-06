Французов начали учить рубить деревья на дрова

Во Франции на фоне подорожания энергоресурсов и вероятных отключений электричества появились материалы в СМИ с инструкциями по рубке деревьев для обогрева жилищ зимой, – сообщают французские СМИ.

Как сообщает РИА Новости, французский телеканал BFMTV во вторник, 6 декабря, на фоне значительного подорожания дров – с 65 до 90 евро, в своем сюжете представил инструкцию по самостоятельной рубке деревьев.

В сюжете телеканала говорится: «Рубить деревья – это опасное занятие и необходимо использовать средства защиты. Срубать можно лишь деревья диаметром более 35 см и только в общинных лесах согласно выделенной квоте. За сруб более молодых деревьев возможен штраф размером в 1500 евро. Также запрещено продавать срубленные деревья. Кроме того, полностью запрещено забирать упавшие деревья, так как они служат для регенерации почвы».

«Как и на все остальные виды топлива, цена на дрова сегодня растет. Они становятся недоступными для многих, и очевидным решением является самостоятельно отправиться в лес и самому нарубить себе топливо, чтобы согреться, как в средние века», – говорится в материале телеканала BFMTV.

В свою очередь, другой французский телеканал – TF1 сообщал, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить себе запас дров, необходимо заплатить налог в 52 евро и рубить можно лишь деревья, отмеченные Национальным управлением лесов Франции (ONF).

«Каждый четвертый француз зимой обогревается с помощью дров, а в этом году число частных лиц, отправляющихся в лес за дровами, удвоилось», – отмечает TF1.

Следует отметить, что ранее во вторник, 6 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить пугать французов перебоями в подаче электричества зимой. Отвечая на вопрос о возможных перебоях света, Макрон потребовал перестать пугать людей «абсурдными сценариями». В частности, французский лидер заявил, что «роль власти состоит в том, чтобы не сеять страх и делать свою работу, чтобы обеспечить людей электроэнергией.

«Прекратите это все! Франция – великая страна, которая обладает великой энергетической моделью. Мы выдержим эту зиму!» – заявил Макрон.

Следует напомнить, что ранее Макрон призывал французов не паниковать из-за холодов и экономить электроэнергию.

Париж, Иван Бабурин

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