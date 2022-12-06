Французские города всерьез готовятся к перебоям с электричеством

Ассоциация мэров Франции (AMF) во вторник, 6 декабря выступила с критикой правительства страны за утвержденный график уведомлений отключений электроэнергии, что не позволит своевременно предупреждать об этом жителей, – сообщает Le Figaro.

Ассоциация мэров Франции в распространенном пресс-релизе сообщает, что «отключения электроэнергии, которые, вероятно, произойдут этой зимой, могут иметь серьезные последствия, такие как, например, отключение от водоснабжения больниц, в связи с чем AMF просит правительство поручить выборным должностным лицам уведомлять о перебоях в подаче электричества в 12 часов дня, а не в 17 часов, как это утверждено сейчас».

«Период уведомления о прекращении электроснабжения накануне в 17:00, как запланировано в данный момент, не позволит вовремя сообщать об этом жителям и нашим контрагентам. Предупреждение в 12 часов дня было бы удобнее, в частности, для школьных столовых, которые государство просит муниципалитеты поддерживать» – говорится в сообщении AMF.

Французские мэры также заявляют, что «более серьезные последствия отключений электроэнергии угрожают деятельности объектов водоподготовки и водоотведения. Больницы могут остаться без воды, пожарные гидранты будут непригодны к эксплуатации, может произойти загрязнение моря и рек сточными водами. AMF призывает, чтобы объекты водоочистки и санитарии были классифицированы как приоритетные объекты».

Что касается непрерывности школьного образования в начальных и детских садах, мэры городов Франции напоминают, что отключения от электроснабжения «механически приведут к отключению систем сигнализации и пожаротушения, отопления, компьютерных серверов, защиты от вторжений, лифтов, а иногда и водоснабжения».

«AMF призывает правительство включить школы, детские сады и ясли в список приоритетных объектов», – говорится в пресс-релизе.

Париж, Иван Бабурин

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