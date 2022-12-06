У США «открылись глаза» на чрезмерную зависимость от импорта

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, нехватка которых может значительно дестабилизировать американские цепочки поставок, – сообщает во вторник, 6 декабря, издание Foreign Policy.

В интервью журналу Раймондо сказала: «Работа над нарушением цепочки поставок и проблема чипов открыли мне глаза на то, насколько уязвимы Соединенные Штаты. Чрезмерно зависимы от отдельно взятых стран по части конкретных товаров, что значительно дестабилизирует наши цепочки поставок. В определенный момент я осознала, насколько сильно мы зависим от Китая по отдельным видам товаров. В интересах национальной безопасности США снижать такую зависимость».

«Мы знаем, где уязвимы. Например, в США мы вообще не производим самых современных чипов в мире. Могу сказать, – мы сможем стать успешными, только если достигнем целей национальной безопасности и будем производить чипы, необходимые для нашей защиты и поддержки экономики», – заявила глава американского минторга.

Вашингтон, Иван Бабурин

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