Власти ФРГ обратились к предприятиям и простым гражданам с призывом экономить газ

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер в пятницу, 9 декабря, призвал немецкие компании и рядовых граждан снизить нагрузку на отопительные системы, чтобы экономить запасы газа, – сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что Мюллер сказал следующее: «Гражданам, желательно, не нужно включать отопление на полную мощность и стоит подумать над тем, какие помещения отапливать не нужно. Нехватки газа пока, конечно, не ожидается, но к нынешней ситуации не стоит относиться беспечно. BNetzA продолжит наблюдение за обстановкой».

«Сейчас страна получает газ из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и немного из Франции, а позже в Германию будет поступать больше сжиженного природного газа (СПГ) через пока что строящиеся терминалы. NetzA хочет любой ценой избавить немецкую промышленность от нормирования потребления газа. Все зависит от нас, от того, как быстро мы сможем построить СПГ-терминалы. Они помогут. И от того, сколько газа мы сбережем. Это поможет еще больше. Мы справимся», – заявил глава Федерального сетевого агентства Германии.

Напомним, что Клаус Мюллер ранее, что Германии необходимо сократить потребление газа не менее чем на 20% с целью компенсировать потерю российских поставок.

Берлин, Иван Бабурин

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