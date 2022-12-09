Правительство установило ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении пошлины в 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Утвердить по 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза».

В свою очередь в минпромторге сообщили, что ввозные пошлины установлены на продукцию, по которой имеются не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги: шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. В список вошли также гражданское оружие и патроны из недружественных стран.

«Список товаров, облагаемых пошлиной, определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций», – сообщили в пресс-релизе министерства.

Москва, Иван Бабурин

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