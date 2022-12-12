Польша не решила стоит ли отказываться от российской нефти

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на брифинге в понедельник, 12 декабря, заявила, что власти страны пока не решили, следовать ли своему обещанию отказаться от российской нефти, если Евросоюз не наложит санкции на ее получение по нефтепроводу «Дружба»,– сообщают СМИ.

В ходе общения со представителями СМИ Москва сказала: «Обсуждать дальнейшие планы относительно российской нефти польские власти и бизнес будут после того, как Евросоюз не станет распространять свои санкции на нефтепровод «Дружба». Если бы так стало, то мы будем обсуждать дальше вместе с концерном (польский топливный концерн Orlen – ред.) или концерн будет также принимать решение, что дальше с обязательствами, которые уже были приняты».

«Я думаю, что сегодня еще рано говорить – «что если нет» (если Евросоюз не запретит своим странам получать нефть по трубопроводу «Дружба» – ред.), поскольку мы считаем, что пришло время на комплексные санкции в отношении северного трубопровода. Как вы наблюдаете, в последние недели на уровне Евросоюза обсуждается очередной пакет санкций. Мы всегда стоим на стороне полных, комплексных без исключений санкций. Санкции на европейском уровне являются ключевыми. В противном случае санкции будут дырявыми», – заявила министр климата и окружающей среды Польши.

Напомним, ранее Варшава обещала полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу текущего года.

Варшава, Иван Бабурин

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