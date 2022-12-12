Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик на брифинге в понедельник, 12 декабря, заявил, что Варшавой с Украины было вывезено более двух миллионов тонн зерна, – сообщают СМИ.

Общаясь с журналистами, Ковальчик сказал: «Более двух миллионов тонн зерна вывезла Польша с Украины. На конец сентября с Украины перевезли 2,1 миллиона тонн зерна, из них 1,4 миллиона тонн кукурузы. Это намного больше, чем они перевозили в 2021 году и ранее. Евросоюз принял решение поддержать вывоз зерна с Украины, мы это выполняем».

«Польша также отправляет зерно с Украины на экспорт – отправлено шесть с половиной миллионов тонн зерна с января по сентябрь . Это намного больше экспортного потенциала Польши», – отметил польский министр сельского хозяйства.

Варшава, Иван Бабурин

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