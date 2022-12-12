Лидеры «Большой семерки» порекомендовали «третьим странам» воспользоваться предельной ценой на российскую нефть

Главы стран «Большой семерки» (G7) по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции в понедельник, 12 декабря, призвали третьи страны воспользоваться «потолком цен» на российскую сырую нефть и нефтепродукты, транспортируемые по морю, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии, говорится: «Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены. Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года».

«На неделе с 5 декабря 2022 года в наших государствах и территориях вступило в силу ограничение цен на российскую сырую нефть, транспортируемую морским транспортом, тем самым мы выполняем наше обязательство ограничить получение Россией прибыли от ее агрессивной войны против Украины, способствовать стабильности на мировых энергетических рынках и минимизировать негативные экономические последствия от агрессивной войны России, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода», – напомнили «третьим странам» лидеры стран-членов «Большой семерки».

Берлин, Иван Бабурин

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