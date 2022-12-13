ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть на следующий год

Организация стран – экспортеров нефти ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,2 миллиона баррелей в сутки, – сообщают СМИ.

В декабрьском докладе ОПЕК говорится: «Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год остается без изменений, на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки. В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть также останется неизменным, на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, при этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки».

«Нынешний прогноз обусловлен многими неопределенностями, включая мировые экономические события, сохраняющуюся геополитическую напряженность, а также сохранение антиковидных ограничений в Китае», – отмечается также в документе, обнародованном ОПЕК.

Вена, Иван Бабурин

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