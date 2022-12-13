российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 19:38 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

«Роскосмос» планирует поставить Индии десять ракетных двигателей

Фото: Роскосмос

Статс-секретарь «Роскосмоса» Валерий Шерин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, 13 декабря, заявил, что госкорпорация рассматривает возможность поставки Индии около десяти ракетных двигателей с 2024 по 2029 год, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шерин сказал: «Предполагается, что в период с 2024 по 2029 год мы рассматриваем возможность поставки около 10 ракетных двигателей РД-191 производства НПО «Энергомаш». Поставка двигателей Индии позволит загрузить НПО «Энергомаш» заказами, а также привлечет существенные внебюджетные источники финансирования».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Наука, Россия, Экономика,