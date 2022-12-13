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Вторник, 13 декабря 2022, 19:38 мск

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В ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

Фото: pixabay

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во вторник, 13 декабря, заявил, что на совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе не удалось согласовать потолок цен на российский газ, – сообщают СМИ.

Сийярто в соцсетях написал: «На энергетическом совете большая дискуссия, на пленарном заседании договоренности достичь не удалось, поэтому продолжение проходит в двустороннем формате. Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, ему я тоже могу только сказать, что потолок цен на газ – плохая идея. Брюссель плохо справляется с энергетическим кризисом в Европе, если предлагает такие плохие идеи, как потолок цен на газ».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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