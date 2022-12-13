Аналитики Bank of America дали прогноз по цене на нефть в 2023 году

Аналитики Bank of America в опубликованном отчете спрогнозировали цену на нефть марки Brent в следующем году на уровне от $100 до $110 за баррель, – сообщает во вторник, 13 декабря, MT Newswires.

В отчете Bank of America говорится, что в следующем году нефть марки Brent будет стоить в среднем $100 за баррель и может достигнуть пикового уровня в $110 за баррель во втором полугодии.

«Санкции против России, низкие запасы нефти, открытие экономики Китая и желание ОПЕК сократить добычу в случае ослабления спроса должны поддержать высокие цены на энергоносители», – отмечается в аналитическом отчете банка.

Следует отметить, что вечером во вторник, 13 декабря, февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются на уровне $80,3 за баррель.

Вашингтон, Иван Бабурин

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