Кишинев собрался судиться с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну во вторник, 13 декабря, заявил, что руководство республики готовит иск к ПАО «Газпром» за невыполнении контракта, – сообщают СМИ.

Как сообщает ТАСС, молдавский вице-премьер, в частности, сказал: «Мы готовимся подать в суд на концерн за невыполнение контракта. Мы считаем «Газпром» виновным в том, что страна вынуждена закупать газ и электроэнергию на международном рынке. За это мы потребуем компенсации ущерба. Молдавия подписала контракт и рассчитывала на «Газпром», а тот не предлагал пересмотреть или разорвать его».

«Правительство Молдавии считает российский «Газпром» ненадежным партнером, который не в праве требовать оплачивать газ для Приднестровья. Никто в Кишиневе никогда не согласится на это, и у нас есть контракт», – заявил Спыну.

Напомним, что в конце октября стало известно, что молдавские власти намерены подать иск в арбитражный суд на «Газпром», обвиняя российского поставщика газа в нарушении подписанного в октябре 2021 года контракта. В начале октября «Газпром» пригрозил прекратить поставки «голубого топлива» в Молдавию или разорвать контракт, если «Молдовагаз» не урегулирует вопрос оплаты долгов.

Кишинев, Иван Бабурин

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