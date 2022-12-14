Венгрия готовится к переговорам с катарской энергетической госкомпанией о поставках СПГ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров Катаре в среду, 14 декабря, заявил, что Будапешт и Доха договорились, что их государственные энергетические компании начнут переговоры о покупке сжиженного природного газа (СПГ), – сообщают СМИ со ссылкой на видеосообщение Сийярто, размещенное на его странице в соцсетях.

Сообщается, что глава венгерского МИДа сказал следующее: «В интересах Венгрии привлечь новые источники к поставкам газа. В соответствии с соглашением, венгерская энергетическая группа MVM начнет переговоры с QatarEnergy о возможности поставок СПГ в Венгрию. Если Хорватия расширит мощности своего терминала СПГ, как было обещано… тогда вполне реально, что газ из Катара сыграет определенную роль в энергоснабжении Венгрии в течение трех лет».

Следует отметить, что Венгрия в настоящее время получает 4,5 миллиарда кубометров газа в год из России через Болгарию и Сербию соответствии с 15-летним соглашением, подписанным в прошлом году.

Доха, Иван Бабурин

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