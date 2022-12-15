В России вырос объем розничных продаж водки

Росалкогольрегулирование в четверг, 15 декабря, опубликовал данные, в которых говорится, что в России за период с января по ноябрь 2022 года выросли объемы розничных продаж водки до 68,845 миллиона декалитров (дал), что составляет 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В материалах ведомства говорится, что объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 11 месяцев вырос на 3,4%, до 193,323 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции в январе-ноябре увеличились на 52,9%, до 13,568 миллиона дал.

«Продажи виноградных вин выросли на 0,6%, до 48,192 миллиона, при этом ликерных вин – на 144,5%, до 655,2 тысяч дал, а шампанских и игристых – на 8,5%, до 14,9 миллиона. Объем продаж коньяка увеличился на 4,5%, до 11,056 миллиона дал», – сообщили в Росалкогольрегулировании.

Москва, Иван Бабурин

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