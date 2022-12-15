США не стремятся полностью блокировать российскую финансовую систему

Координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен на брифинге в четверг, 15 декабря, заявил, что Соединенные Штаты не стремятся единовременно заблокировать всю финансовую систему РФ, – сообщают СМИ.

В ходе своего вступления представитель госдепа сказал: «При введении санкций мы внимательно изучаем каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу. Мы считаем жизненно важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать».

Вашингтон, Иван Бабурин

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