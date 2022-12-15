В Евросоюзе снова не согласовали потолок цен на газ

Саммит стран Европейского Союза по энергетике в четверг, 15 декабря, не смог согласовать потолок цен на газ и принцип его общих закупок, – сообщают СМИ.

В обнародованном итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике говорится: «Саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа, в частности через Энергетическую платформу ЕС, обмена газом через границу между странами ЕС и создания надежных ценовых ориентиров».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»