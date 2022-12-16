Стала известна сумма замороженных частных активов россиян в ЕС

За время действия санкций власти стран Европейского Союза заморозили частных активов россиян на сумму €19 млрд, – сообщает в пятницу, 16 декабря, издание Népszava

Газета со ссылкой на данные Еврокомиссии, пишет: «По состоянию на 25 ноября Венгрия заморозила российские активы на сумму €870 млн. Согласно последнему отчету, власти Италии получили в свои руки €2,3 млрд, в Германии – €2,2 млрд, в Австрии – почти €1,8 млрд российских и частично белорусских активов, тогда как в Болгарии – €11,3 млн., в Чехии – €10,8 млн., а в Словакии – €4,9 млн. Общая сумма российских частных активов, замороженных в странах-членах ЕС, на сегодняшний день составляет около €19 млрд. Точная сумма арестованных российских государственных активов неизвестна».

Брюссель, Иван Бабурин

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