Берн присоединился к антироссийским санкциям Брюсселя

Федеральный совет (правительство) Швейцарии в пятницу, 16 декабря заявил о присоединении к новым санкциям Евросоюза, введенным против России в связи со специальной военной операцией на Украине, – сообщает ТАСС.

В сообщении, опубликованом швейцарским правительством, говорится: «16 декабря Федеральный совет одобрил определенные санкционные меры в отношении России, последовав таким образом последним шагам, предпринятым Европейским союзом. Эти меры вступают в силу 16 декабря 2022 года с 18 часов (20:00 мск)».

Берн, Иван Бабурин

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