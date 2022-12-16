В России «индекс салата оливье» в 2022 году вырос на 8,5 процентов

Росстат в информации о динамике цен на продукты питания, необходимых для приготовления новогодних салатов, в пятницу, 16 декабря, сообщил, что стоимость ингредиентов для салата оливье в России в 2022 году выросла на 8,53% – до 480,7 руб., в сравнении с ценами ноября 2021 года.

В сообщении ведомства говорится: «Стоимость ингредиентов для салата оливье в России в 2022 году выросла на 8,53% (сравнивается ноябрь этого года с ноябрем 2021 года) – до 480,7 руб., а для «селедки под шубой» – на 5,5%, до 224,7 руб.».

«Общая инфляция в РФ в ноябре 2022 года составила 11,98% в годовом выражении», – сообщили также в Росстате.

Федеральная служба государственной статистики также сообщает, что среди продуктов питания, необходимых для приготовления оливье, в наибольшей степени за год выросли цены на зеленый горошек (до 87,55 руб. за 380 гр. с 74,23 руб.) и маринованные огурцы (до 92,16 руб. за 400 гр. с 78,14 руб.) – на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез (до 55,75 руб. с 48,73 руб.), на 7,83% – вареная колбаса (до 191, 52 руб. за 400 гр. со 177,62 руб.).

«Подешевели на 5,78% куриные яйца (до 31,79 руб. за 4 шт. с 33,74 руб.), репчатый лук – на 5,5% (до 2,92 руб. за 100 гр. с 3,09 руб.), морковь – на 25,06% (до 6,7 руб. за 200 гр. с 8,94 руб.), картофель – на 33,26% (до 12,3 руб. за 400 гр. с 18,43 руб.)», – говорится в сообщении Росстата.

Москва, Иван Бабурин

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