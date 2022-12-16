Установлен прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах России

Министерство труда и социальной защиты РФ в пятницу, 16 декабря, сообщило, что правительство России установило порядок расчета прожиточного минимума в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на соответствующий документ говорится: «Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения – 12 222 рубля, пенсионеров – 9 643 рубля, детей – 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей – 11 644 рубля, для трудоспособного населения – 12 692 рубля, пенсионеров – 10 014 рублей, детей – 11 295 рублей».

«Для установления региональных прожиточных минимумов в Российской Федерации применяются коэффициенты региональный дифференциации. Прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий региональный коэффициент. Так, в 2023 году коэффициент составит для ДНР и ЛНР 0,78, а для Запорожской области и Херсонской области – 0,81. С 2024 года для Донецкой и Луганской Народных Республик коэффициент составит 0,94 от федерального прожиточного минимума, а в Херсонской и Запорожской областях – 0,97 от федерального прожиточного минимума», – пояснили в минтруда России.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что «величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения в 2023 году устанавливается в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля».

«Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости при предоставлении социальных выплат, а также определяет размеры отдельных пособий, – напомнили в минтруда РФ.

Москва, Иван Бабурин

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