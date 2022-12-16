Руководство США объявило о закупке нефти для восполнения стратегических запасов

Министерство энергетики США в пятницу,16 декабря, объявило конкурс на закупку нефти для восполнения стратегических запасов (SPR), – сообщают СМИ.

В сообщении американского минэнерго, в частности говорится: «Первые контракты будут рассчитаны на покупку 3 млн. баррелей. Договоры с победителями торгов будут заключены не позднее 13 января 2023 года, впоследствии им предстоит поставить нефть в хранилище Big Hill в феврале».

«Данные торги – возможность обеспечить выгодную сделку для американских налогоплательщиков, выкупив нефть по более низкой цене, чем та, по которой она была продана ($96/барр.), а также укрепить энергетическую безопасность», – заявили в ведомстве.

Следует напомнить, что президент США Джо Байден в октябре заявлял, что «США будут восполнять стратегические запасы нефти, когда цены на нее будут в районе $70 за баррель».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»