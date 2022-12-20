Крупные немецкие НПЗ отказались покупать российскую нефть в будущем году

Министерство экономики ФРГ во вторник, 20 декабря, заявило, что в будущем году заказы на российскую нефть не будут размещаться нефтеперерабатывающими предприятиями Германии в Лойне и Шведте, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте не будут заказывать российскую нефть в новом году. НПЗ в Шведте зарезервировал мощности в трубопроводной системе на январь, однако,это связано с поставками нефти не из России, а из Казахстана. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения нефти из Казахстана».

Следует отметить, что ранее в «Транснефти» сообщили о заявках на прокачку в следующем году нефти по нефтепроводу «Дружба», поступивших от Германии и Польши.

Берлин, Иван Бабурин

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