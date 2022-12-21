В России замедлилась годовая инфляция

Министерство экономического развития РФ в обзоре «О текущей ценовой ситуации» в среду, 21 декабря, сообщило, что по состоянию на 19 декабря инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее.

В обнародованном министреством документе, говорится: «На неделе с 13 по 19 декабря 2022 года инфляция составила 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 12,35% год к году (12,65% год к году неделей ранее)… В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,15% неделей ранее за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (на 1,5% против 2,7%). На остальные продукты питания сохранилась дефляция на уровне 0,07%.»

«В секторе непродовольственных товаров зафиксирована дефляция (минус 0,03%) преимущественно за счет возобновившегося снижения цен на электро- и бытовые приборы. На регулируемые и туристические услуги цены снизились (минус 0,18%) за счет удешевления авиабилетов и услуг гостиниц», – говорится в обзоре ведомства.

Согласно прогнозу министерства, в 2022 году в России инфляция ожидается на уровне 12,4%.

Москва, Иван Бабурин

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