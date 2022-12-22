«Росатом» потребует от Финляндии возмещения убытков

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступая на итоговом «Дне директора», подводя итоги работы атомной отрасли за год, заявил, что компания обязательно воспользуется правом требовать от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», – сообщает в четверг, 22 декабря, официальное издание «Страна Росатом».

Комментируя решение международного совета по разрешению споров (DRB), признавшего неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» со стороны проектной компании Fennovoima, Лихачев заявил, что «это решение дает «Росатому» право требовать возмещения убытков».

«И мы этим правом обязательно воспользуемся», – подчеркнул глава «Росатома».

Следует напомнить, что в начале мая текущего года проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали российской атомной госкорпорации сообщила, что расторгла контракт с «Росатомом» на строительство в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1».

Москва, Иван Бабурин

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