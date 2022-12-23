Байден подписал закон о «рекордном» оборонном бюджете США

Президент США Джо Байден в пятницу, 23 декабря, подписал закон об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год с расходами почти $850 млрд, – сообщают СМИ.

В заявлении Байдена, опубликованном, Белым домом, говорится: «Сегодня я подписал... закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год. Закон дает разрешение использовать ассигнования министерству обороны, программам Минэнерго по нацбезопасности, Госдепартаменту, министерству внутренней безопасности и разведывательному сообществу… Закон предусматривает наделение властей важнейшими полномочиями для обеспечения национальной обороны нашей страны, внешней политики и внутренней безопасности».

Следует отметить, что оборонный бюджет США на 2023 год увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году, десять миллиардов долларов, из которых выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов – Украине. Еще шесть миллиардов долларов пойдут на сдерживание России в Европе. Также сообщается, что новый бюджет на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»