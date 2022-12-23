СМИ: Вооружая Украину, Европа столкнулась со снарядным голодом

Европа сталкивается с серьезными трудностями, пытаясь нарастить производство боеприпасов в достаточном объеме для себя и Украины, – сообщает в пятницу, 23 декабря, издание The Wall Street Journal.

Владельца чешского производителя боеприпасов, в частности, сказал изданию, что «Украина использует в месяц до 40 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. При том что общее годовое производство таких снарядов в Европе составляет около 300 тысяч. Даже если война прекратится в одночасье, Европе потребуется до 15 лет, чтобы восполнить свои запасы при нынешних темпах производства».

В свою очередь бывший высокопоставленный чиновник минобороны Германии Нико Ланге заявил WSJ следующее: «Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов. Это означает, что НАТО не сможет защитить свою территорию от крупных противников, если на нее сейчас нападут».

«Усилия Евросоюза по производству боеприпасов тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, узкие места в цепочках поставок, высокие затраты на финансирование этой отрасли и даже экологические нормы», – говорится в также в публикации.

«На данный момент ФРГ в случае нападения России хватило бы снарядов максимум на две недели. Это значительно ниже требований НАТО, согласно которым у членов Альянса должно быть достаточно боеприпасов как минимум на 30 дней боевых действий», – сообщили WSJ немецкие официальные лица на правах анонимности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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