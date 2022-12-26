С 1 января Украина повысит тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе» почти на 20%

Российская компания «Транснефть» в понедельник, 26 декабря, сообщила, что Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти через свою территорию по магистральному нефтепроводу «Дружба».

В заявлении, опубликованном на сайте «Транснефти», говорится: «С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €2,1 – до €13,6 за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3»

Следует напомнить, что предыдущее повышение тарифа на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины до €11,5 за тонну произошло 1 апреля 2022 года.

Москва, Иван Бабурин

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