Турция обнаружила очередное крупное месторождение газа в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган в своем обращении к нации после заседания правительства республики в понедельник, 26 декабря, заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубических метров, – сообщают СМИ.

В своем обращении Эрдоган, в частности, говорит: «Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3 тысячи 23 метра под водой. Наши запасы газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров благодаря новому открытию, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров. Природный газ, который мы обнаружили в Черном море, стоит на международных рынках 1 триллион долларов при сегодняшних показателях».

Ранее Анкара заявляла, что на месторождении Сакарья объявленные запасы ископаемого топлива составляют около 540 миллиардов кубических метров природного газа.

Анкара, Иван Бабурин

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