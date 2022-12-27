В России с Нового года поднимут цены на крепкое спиртное

Министерство финансов России выпустило приказ, согласно которому с 1 января 2023 года поднимет минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

В документе, размещенном на официальном портале правовой информации во вторник, 27 декабря, говорится, что минимальная розничная цена водки с 1 января 2023 года составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей за 0,5 литра. Следует отметить, что сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди – 348 рублей, коньяка – 480 рублей.

Также, согласно приказу минфина с Нового года минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 284 до 304 рублей, на коньяк – соответственно отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая – с 391 до 419 рублей.

На водку минимальная отпускная цена у производителей с 2023 года будет 229 рублей (214 рублей в настоящее время), оптовая – 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»