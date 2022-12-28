Темпы роста мировой экономики будут слабыми в ближайшее десятилетие

Глобальной экономике предсказали десятилетие медленного роста. При этом мир способен избежать серьезных кризисов. Такое мнение озвучил старший экономист Tressis Gestion, профессор экономики и автор нескольких научно-популярных книг Даниэль Лакалле

«По-моему, мы вступаем в десятилетие очень, очень слабого роста, когда развитые экономики будут счастливы, если смогут добиться роста на 1% в год, и все это на фоне высокой инфляции», – рассказал эксперт CNBC.

По его словам, сейчас наблюдается последствие масштабных стимулов, которые применялись в 2020 и 2021 годах, но так и не смогли вызвать тот потенциальный рост, на который рассчитывали многие экономисты. Однако мировая экономика сможет обойтись без полномасштабных финансовых кризисов в ближайшие годы, полагает Лакалле.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал замедление темпов роста глобального ВВП с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Самым важным позитивным фактором для мировой экономики может быть отмена антиковидных ограничений в Китае, заключил профессор.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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