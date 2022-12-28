В России выросли реальные зарплаты и снизилась безработица

Федеральная служба государственной статистики в среду, 28 декабря сообщила, что в России реальные заработные платы в октябре выросли впервые с марта текущего года, а также, что уровень безработицы упал до исторического минимума.

В докладе Росстата, опубликованном в среду, 28 декабря, говорится, что реальные зарплаты в России в октябре 2022 года выросли на 0,4% в годовом выражении после снижения на 1,4% в сентябре,

«За январь-октябрь реальные заработные платы уменьшились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в октябре по сравнению с сентябрем – выросли на 0,5%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре составила 62 470 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,1%. В январе-октябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% в годовом выражении», – сообщили в ведомстве.

В свою очередь, минэкономразвития сообщает, что базовый вариант прогноза предполагает, что реальные заработные платы в России в текущем году снизятся на 2%, в 2023-2025 годах прогнозируется их рост – на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.

Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Уровень безработицы в России в ноябре 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,7%

В докладе Росстата сообщается, что «в России в ноябре 2022 года уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2022 года составил до нового 3,7%. (без исключения сезонного фактора)».

До этого исторический минимум по безработице был зарегистрирован в августе и составлял 3,8%. В октябре общая численность безработных составляла 2,897 миллиона человек, в ноябре она снизилась до 2,745 миллиона человек.

Москва, Иван Бабурин

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