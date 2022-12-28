Одна из крупнейших в мире нефтяных корпораций подала в суд на ЕС

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil в среду, 28 декабря, подала в суд на Евросоюз из-за введения налога на сверхприбыль нефтяных компаний, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству представитель ExxonMobil Кейси Нортон сказал: «Наш иск нацелен исключительно против контрпродуктивного налога на сверхприбыль, а не на какие-либо другие элементы пакета мер по снижению цен на энергоносители. Этот налог подорвет доверие инвесторов, отпугнет инвестиции и повысит зависимость от импортируемых энергоносителей и топливных продуктов… ЕС превысил свои юридические полномочия, приняв решение о введении данного сбора»

«Иск был подан в среду германским и нидерландским подразделениями компании в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге», – отметил представитель корпорации.

Вашингтон, Иван Бабурин

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