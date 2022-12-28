Во Франции с Нового года вырастут цены почти на все национальные ежедневные газеты

Практически все французские национальные ежедневные газеты поднимут цены в газетных киосках в начале января на из-за роста цена на бумагу, – сообщает в среду, 28 декабря, издание Le Midi Libre.

Сообщается, что цены на Le Monde, Les Echos и Le Figaro вырастут в течение первой недели 2023 года на 20 центов, достигнув 3,40 евро, а цена номера Liberation поднимется до 2,70 евро. Повышение на 20 центов также ожидается у воскресных номеров с дополнительным журналом Les Echos, который будет стоить 6 евро, а Le Monde увеличит свое предложение на 30 центов, до 5,20 евро. Цена La Croix изменится с 2,40 евро на 2,70 евро с 30 декабря.

Со 2 января 2023 года выпуски Team будут стоить на 10 центов больше (2,30 евро в будние дни, 3,30 евро в выходные и 4,60 евро за ежемесячный специальный номер, включая France Football). Цена номера газеты Humanity станет 2,60 евро, а журнала Humanity – 4 евро.

Только «Le Parisien» по-прежнему будет продаваться по 1,90 евро, поскольку издание уже подняло свою цену на 10 центов в сентябре.

Председатель правления группы Le Monde Луи Дрейфус в комментарии AFP объяснил «исторический рост цен на бумагу и производственные затраты необходимостью для поддержания самофинансирования и редакционные вложения».

Следует отметить, что на прошлой неделе региональная ежедневная газета Le Télégramme, которая также поднимет цену на 10 центов в начале 2023 года, сообщила, что «всего за один год цена за тонну газетной бумаги выросла с 400 до 1000 евро».

Париж, Иван Бабурин

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