СМИ: На 22% снизился экспорт российской нефти морским путем

Аналитической компании Kpler опубликовала данные, согласно которым экспорт российской нефти морским путем упал в декабре на 22% по сравнению со средними показателями за текущий год, – сообщает в среду, 28 декабря, The Wall Street Journal.

Издание пишет, что «В декабре Россия ежедневно экспортировала около 2,5 млн. баррелей нефти, что на 22% ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года. Снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолка цен на российскую нефть».

Также в материале The Wall Street Journal со ссылкой на специалиста Kpler Мэтта Смита говорится, что снижение объемов экспорта российской нефти, вероятно, вызвано также суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне «недостаточно решительной» отмены ограничений, введенных во время пандемии COVID-19.

Вашингтон, Иван Бабурин

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