Китай объявил об увеличении расходов на стимулирование технологий, сельского хозяйства и экологии

Министерство финансов КНР в четверг, 29 декабря, заявило, что в 2023 году Китай увеличит государственные расходы для стимулирования роста экономики, отдавая приоритет развитию технологий и ключевым стратегически важным сферам, – сообщает Синьхуа.
Китайский минфин, в частности, заявляет, что государство «расширит и улучшит процесс снижения налогов и сборов в 2023 году, чтобы поддержать бизнес, а также оптимизирует финансовые инструменты, включая специализированные облигации и процентные субсидии, с целью поддержать крупнейшие стратегические проекты. При этом будет оказываться активная поддержка ключевым отраслям, среди которых – разработка технологических инноваций, развитие сельской местности и реализация экологических проектов».
«Китай продолжит борьбу с незаконным заимствованием и ужесточит контроль над финансовыми механизмами региональных властей», – говорится также в сообщении министерства финансов КНР.
Пекин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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