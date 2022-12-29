Китай объявил об увеличении расходов на стимулирование технологий, сельского хозяйства и экологии

Министерство финансов КНР в четверг, 29 декабря, заявило, что в 2023 году Китай увеличит государственные расходы для стимулирования роста экономики, отдавая приоритет развитию технологий и ключевым стратегически важным сферам, – сообщает Синьхуа.

Китайский минфин, в частности, заявляет, что государство «расширит и улучшит процесс снижения налогов и сборов в 2023 году, чтобы поддержать бизнес, а также оптимизирует финансовые инструменты, включая специализированные облигации и процентные субсидии, с целью поддержать крупнейшие стратегические проекты. При этом будет оказываться активная поддержка ключевым отраслям, среди которых – разработка технологических инноваций, развитие сельской местности и реализация экологических проектов».

«Китай продолжит борьбу с незаконным заимствованием и ужесточит контроль над финансовыми механизмами региональных властей», – говорится также в сообщении министерства финансов КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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