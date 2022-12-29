СМИ: Российские богачи в 2022 году потеряли более 90 миллиардов долларов

Богатейшие россияне в 2022 году потеряли в общей сложности более 90 миллиардов долларов на фоне конфликта на Украине, – сообщило в четверг, 29 декабря, агентство Bloomberg.

Не называя имен и не приводя точных данных, агентство в своей заметке написало: «Самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 миллиарда долларов 24 февраля... Затем последовали санкции США, ЕС и Великобритании, что привело к заморозке их зарубежных активов и приостановке бизнеса на Западе. В течение 2022 года, по мере продолжения войны, самые богатые россияне потеряли еще 47 миллиардов долларов».

Москва, Иван Бабурин

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