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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 30 декабря 2022, 01:50 мск

Новости Экономика

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СМИ: Российские богачи в 2022 году потеряли более 90 миллиардов долларов

Богатейшие россияне в 2022 году потеряли в общей сложности более 90 миллиардов долларов на фоне конфликта на Украине, – сообщило в четверг, 29 декабря, агентство Bloomberg.

Не называя имен и не приводя точных данных, агентство в своей заметке написало: «Самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 миллиарда долларов 24 февраля... Затем последовали санкции США, ЕС и Великобритании, что привело к заморозке их зарубежных активов и приостановке бизнеса на Западе. В течение 2022 года, по мере продолжения войны, самые богатые россияне потеряли еще 47 миллиардов долларов».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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