В Европе цена на газ опустилась ниже показателей февраля 2022 года

На лондонской бирже ICE цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу, 30 декабря опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля 2022 года, – сообщают СМИ.

Сообщается, что на хабе TTF в Нидерландах стоимость январского фьючерса снизилась до $791,3 за 1 тыс. куб. м, или €71,66 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общее снижение цены с начала дня составляет 16%.

«Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура на этой неделе в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и росту закачки в них до рекордных уровней. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше. А 29 декабря она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения – 32,8%. Сейчас подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены на 83,19% (на 12,55 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет), в них находится 90,03 млрд куб. м газа», – сообщает ТАСС.

Лондон, Иван Бабурин

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