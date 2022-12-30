США разрешит продавать российскую нефть выше «потолка цен» в случае ее переработки в других странах

Подразделение минфина США по вопросам применения экономических и торговых санкций (OFAC) в пятницу, 30 декабря, заявило, что российскую нефть можно покупать без соблюдения «потолка цен» в случае ее глубокой переработки в других странах. Такая нефть уже не будет считаться произведенной в РФ, – сообщают СМИ.

В инструкции, распространенной OFAC, в частности, говорится, что «произведенные в России нефтепродукты не подпадут под действие потолка цен, если энергоресурсы прошли существенную переработку на территории другой страны».

Сообщается, что речь идет о такой переработке нефти, как «атмосферная или вакуумная дистилляция нефти, процессы термического крекинга, каталитический крекинг, гидрокрекинг, гидроочистка и т.д ., а также другие процессы нефтепереработки, включающие химическое преобразование, разделение, конверсию или обработку…»

В инструкции ведомства также говорится, что потолок цен работает «с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от Российской Федерации». Ограничение вновь начнет действовать, когда после прохождения таможенного контроля их вывезут оттуда по воде.

Кроме того, «сырье, перевозимое в резервуарах с незначительным количеством российских нефтепродуктов, оставшихся после прежних транспортировок, также не подпадет под «потолок цен», – сообщили в OFAC.

Вашингтон, Иван Бабурин

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