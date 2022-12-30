Путин разрешил покупателям из недружественных стран платить валютой за долги по газу

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские поставщики природного газа могут проводить расчеты с покупателями газа из недружественных стран в валюте при взыскании задолженности за поставки газа с таких покупателей или если те сами погашают долг.

В документе, опубликованном в пятницу, 30 декабря, на портале правовой информации, говорится, что «расчеты могут быть в иностранной валюте, которая указана в контракте, с использованием специального счета, открытого уполномоченным банком на основании заявления поставщика из России. Задолженность за поставки газа будет считаться погашенной после зачисления средств иностранного покупателя на такой счет».

«Погашение задолженности иностранного покупателя по контракту на поставку природного газа не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, установленного настоящим указом», – отмечается в указе, подписанном президентом России.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями, однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам – покупатели природного газа должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата.

Москва, Иван Бабурин

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