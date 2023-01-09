СМИ: США продаст Канаде 88 истребителей-бомбардировщиков F-35

Руководство Канады, администрация США и компания Lockheed Martin согласовали договор о приобретении 88 истребителей-бомбардировщиков F-35, – сообщает в понедельник, 9 января, агентство Associated Press.

Агентство пишет, что Канада и США тесно сотрудничают в оборонной сфере, в что числе о том, что «ВВС двух стран вместе должны оборонять воздушное пространство над Северной Америкой».

«Первые самолеты, как ожидается, поступят в Канаду в 2026 году, а на боевое дежурство эти F-35 должны встать в 2032-2034 годах. Ранее канадское правительство выделило $15 млрд на закупки F-35 на замену устаревающим истребителям-бомбардировщикам F-18. При этом на всю программу эксплуатации F-35 должно уйти до $52 млрд. Эта сделка станет крупнейшей для ВВС Канады за более чем 30 лет», – передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Оттава, Иван Бабурин

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