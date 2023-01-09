Сбер поднял ставки по ипотеке

Сбербанк в понедельник, 9 января, сообщил, что со вторника, 10 января, повышаются ставки по ипотеке по базовым программам вторичного и первичного жилья. Рост составил 0,5 процентного пункта: теперь минимальная ставка и в том, и в другом сегменте увеличилась до 10,9% годовых вместо 10,4%, – говорится на сайте банка.



В сообщении кредитной организации сообщается: «Ставки по программам с государственной поддержкой составят минимум 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит по программе «Семейная ипотека» можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке».

«Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам», – уточнили в Сбербанке.

Москва, Иван Бабурин

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