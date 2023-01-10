В США заявили о снижение цены на нефть марки Brent в 2023 году

Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США во вторник, 10 января, выпустило отчет, в котором понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 10%, с $92,36 до $83,1 за баррель, – сообщают СМИ.

В документе американского министерства также говорится, что в 2024 году цена Brent ожидается на уровне $77,57 за баррель. Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $77,18 за баррель в 2023 году и $71,57 за баррель в 2024 году.

Также, в своем отчете ведомство повысило прогноз суточной добычи нефти в Соединенных Штатах в 2023 году на 70 тыс. баррелей – до 12,41 млн. баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 12,81 млн. баррелей в сутки. При этом в минэнерго США прогнозируют, что на долю США придется 40% от общего роста добычи нефти в мире в 2023 году и 60% – в 2024 году.

Вашингтон, Иван Бабурин

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