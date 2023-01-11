Премьер-министр Бельгии обвинил США в переманивании европейских компаний

США агрессивно используют закон о снижении инфляции (IRA), чтобы переманить европейские компании. С такими обвинениями выступил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

По его словам, американское руководство обещает общую поддержку в рамках закона о снижении инфляции и предлагает заманчивые условия для европейских фирм. Как полагает бельгийский премьер, в США хорошо понимают, какой эффект это окажет на Европу.

Весьма агрессивное использование IRA для привлечения инвестиций Вашингтоном не должно оставаться без ответа, считает Де Кроо. Он предложил ответные субсидии с европейской стороны в качестве ответной меры на этот «несправедливый» закон.

Ранее принятие администрацией президента США Джо Байдена закона о снижении инфляции уже спровоцировало повышение цен на более чем на 350 уникальных лекарственных средств на внутреннем рынке. О подорожании своей продукции заявили крупные фармакологические компании Pfizer, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi и другие.

Брюссель, Зоя Осколкова

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