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Среда, 11 января 2023, 13:25 мск

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Премьер-министр Бельгии обвинил США в переманивании европейских компаний

Фото: www.whitehouse.gov

США агрессивно используют закон о снижении инфляции (IRA), чтобы переманить европейские компании. С такими обвинениями выступил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

По его словам, американское руководство обещает общую поддержку в рамках закона о снижении инфляции и предлагает заманчивые условия для европейских фирм. Как полагает бельгийский премьер, в США хорошо понимают, какой эффект это окажет на Европу.

Весьма агрессивное использование IRA для привлечения инвестиций Вашингтоном не должно оставаться без ответа, считает Де Кроо. Он предложил ответные субсидии с европейской стороны в качестве ответной меры на этот «несправедливый» закон.

Ранее принятие администрацией президента США Джо Байдена закона о снижении инфляции уже спровоцировало повышение цен на более чем на 350 уникальных лекарственных средств на внутреннем рынке. О подорожании своей продукции заявили крупные фармакологические компании Pfizer, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi и другие.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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